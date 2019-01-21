Умер пятикратный чемпион Украины, баскетболист Александр Окунский

Скончался бывший центровой сборной Украины по баскетболу, пятикратный чемпион Украины Александр Окунский.

"После длительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский", - говорится в сообщении на сайте Федерации баскетбола Украины в понедельник.

А.Окунский, 1971 года рождения - один из лучших игроков в истории украинского баскетбола, выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БІПА-Мода", БК "Киев", БК "Одесса". В сезонах 1999-2000 и 2001-2002 выступал за "Летувос Ритас" (Вильнюс, Литва), а также за турецкий БК "Дарюшшафак", хорватский "Цибона", черногорский "Будучность" и греческий "Мент".

Пятикратный чемпион Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) и двукратный чемпион Литвы (2000, 2002).