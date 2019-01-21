Памятник Петлюре может быть установлен возле Дома учителя в Киеве - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что одним из возможных мест установления памятника главе Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре может стать территория возле Дома учителя в Киеве по ул. Владимирская, 57.

"К сожалению, обсуждение самого памятника велось еще с 2006 года, но как выяснилось на последних совещаниях, что в силу тех или иных обстоятельств руки не доходили... Сегодня мы говорим о том, что Киевская городская администрация должна предоставить землю, место, где будет проведен конкурс. И в будущем обязательно в Киеве должен быть памятник Симону Петлюре", - сказал Е.Нищук журналистам в понедельник после открытия мемориального барельефа С.Петлюре в Киеве.

Отвечая на вопрос о возможном месте установления такого памятника, он ответил, что это может быть местом возле Дома учителя в Киеве. "Я думаю, что в рамках реставрации Дома учителя, как дома, который тесно связан с Украинской народной республикой, я думаю, что одно из вероятных мест может быть возле Дома учителя", - заявил Е.Нищук.

Что касается возможного установления памятника С.Петлюре на месте памятника Николаю Щорсу, министр заявил, что он не против, но "это не вопрос Министерства культуры, это в плоскости Киевской городской администрации".

В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ходе открытия мемориального барельефа выразил надежду на то, что в скором времени будет демонтирован памятник Н.Щорсу, который находится напротив нового барельеф. "Я уверен, что вскоре этот памятник (Н.Щорсу – ИФ) устранят, что вскоре появится достойный памятник Симону Петлюре", - сказал он.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов и чествования памяти ее участников, который предусматривал сооружение памятника С.Петлюре в Киеве.

21 января 2019 года в Киеве открыли мемориальный барельеф С.Петлюре.