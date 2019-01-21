События

15:35 21.01.2019

В санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин

1 мин читать
В санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин

В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Документ c данными о попавших под санкции людях в понедельник опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В нем отмечается, что санкции против И.Костюкова и В.Алексеева вводятся в связи с тем, что оба они занимали руководящие посты в ГРУ, и, учитывая этот факт, как считают в ЕС, они "несут ответственность за хранение, транспортировку и применение вещества нервно-паралитического действия "Новичок" сотрудниками ГРУ в Солсбери 4 марта 2018 года".

В документе отмечается, что А.Чепига и А.Мишкин также известны под другими именами - Руслан Боширов и Александр Петров соответственно. В Брюсселе полагают, что эти имена являются псевдонимами А.Чепиги и А.Мишкина. В документе они значатся как исполнители нападения в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

Также в список попали научно-исследовательский центр в Сирии и пятеро связанных с ним сирийцев.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.

Теги: #ес #химоружие #санкции
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Донбасс в конце января – Климкин

СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций в отношении России – глава МИД Эстонии

Совет ЕС обсудит 21 января план действий против дезинформации

ЕС готов отложить Brexit на более поздний срок

В британском парламенте пока нет большинства для Brexit без соглашения с ЕС - глава Европарламента

"Жесткий" сценарий Brexit никогда не был более вероятным, чем сейчас - Барнье

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий

Умер пятикратный чемпион Украины, баскетболист Александр Окунский

Памятник Петлюре может быть установлен возле Дома учителя в Киеве - Нищук

Трилер "Скло" очолив американський прокат, незважаючи на слабкі відгуки

Украина чтит память о жертвах Холокоста – Порошенко после посещения мемориала "Яд-Вашем"

Минюст вместе с Госслужбами занятости и труда будет предлагать алиментщикам-должникам работу

И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

Подача представления в КС по закону о переименовании УПЦ (МП) не останавливает действие данного документа

Триллер "Стекло" возглавил американский прокат, несмотря на слабые отзывы

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк объявлен в розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА