В санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин

В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Документ c данными о попавших под санкции людях в понедельник опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В нем отмечается, что санкции против И.Костюкова и В.Алексеева вводятся в связи с тем, что оба они занимали руководящие посты в ГРУ, и, учитывая этот факт, как считают в ЕС, они "несут ответственность за хранение, транспортировку и применение вещества нервно-паралитического действия "Новичок" сотрудниками ГРУ в Солсбери 4 марта 2018 года".

В документе отмечается, что А.Чепига и А.Мишкин также известны под другими именами - Руслан Боширов и Александр Петров соответственно. В Брюсселе полагают, что эти имена являются псевдонимами А.Чепиги и А.Мишкина. В документе они значатся как исполнители нападения в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

Также в список попали научно-исследовательский центр в Сирии и пятеро связанных с ним сирийцев.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.