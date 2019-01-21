Трилер "Скло" очолив американський прокат, незважаючи на слабкі відгуки

Супергеройський трилер режисера М. Найта Ш’ямалана "Скло" став лідером північноамериканського прокату минулими вихідними, зібравши в кінотеатрах США та Канади $47,1 млн, пише The Hollywood Reporter.

У решті світу картина зібрала ще $48,5 млн, що вже є великим успіхом, враховуючи, що її виробництво обійшлося приблизно в $23 млн.

"Скло" є третім фільмом щодо всесвіту, до якого входять персонажі фільму 2000 року "Невразливий", зіграні Семюелем Л. Джексоном та Брюсом Віллісом, і персонаж картини 2016 року "Спліт" у виконанні Джеймса Макевоя.

Однак, навіть попри зіркових акторів, фільм отримав досить посередні відгуки критиків і глядачів. На сайті Rotten Tomatoes, що збирає думки критиків, його рейтинг становить лише 35%, а ресурс CinemaScore, що опитує глядачів, дав йому оцінку "B".

Друге місце за зборами в Північній Америці посіла комедія "1+1: Голлівудська історія", що заробила $19,5 млн. На третє місце опустився "Аквамен" ($12,1 млн), який у неділю подолав відмітку в $300 млн у кінотеатрах США та Канади.