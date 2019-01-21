Украина чтит память о жертвах Холокоста – Порошенко после посещения мемориала "Яд-Вашем"

Украина чтит память жертв Холокоста, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Украина как государство, которое пострадало от Голодомора 1932-1933 годов, когда миллионы украинцев были замучены коммунистическим сталинским режимом, который осуществил геноцид украинского народа,… трепетно хранит память о жертвах Холокоста", - сказал П.Порошенко после посещения вместе с супругой Мариной мемориального комплекса Холокоста "Яд-Вашем" в понедельник в Иерусалиме.

Как сообщается на сайте президента, П.Порошенко отметил, что украинцы вместе с другими народами в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января вспоминают миллионы жертв нацистов и повторяют: "Мы помним" и "Никогда больше".

П.Порошенко напомнил, что именно в этот день в 1945 году солдаты первого украинского фронта освободили узников самого большого нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау".

Президент Украины 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле.