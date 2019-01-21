И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщает, что получила письмо от политзаключенного Олега Сенцова, находящегося в РФ в колонии в Лабытнанги.

Об этом И.Геращенко написала на своей странице в соцсети Facebook в понедельник. Письмо датировано 17 января сего года.

В свою очередь российский правозащитник Николай Щур вкратце передал содержание письма О.Сенцова. "Пишет, что у него все хорошо: занимается спортом, набрал вес почти такой, какой был на воле, за последний месяц исписал три ручки. На новогодние праздники его, в отличие от Саши Кольченко, в ШИЗО не садили. Передает привет пленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают", - написал Н.Щур на своей странице в соцсети Facebook.