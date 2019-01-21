События

14:22 21.01.2019

Триллер "Стекло" возглавил американский прокат, несмотря на слабые отзывы

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Супергеройский триллер режиссера М. Найта Шьямалана "Стекло" стал лидером североамериканского проката на минувших выходных, собрав в кинотеатрах США и Канады $47,1 млн, пишет The Hollywood Reporter.

В остальном мире картина собрала еще $48,5 млн, что уже является большим успехом, учитывая, что ее производство обошлось примерно в $23 млн.

"Стекло" является третьим фильмом по вселенной, в которую входят персонажи фильма 2000 года "Неуязвимый", сыгранные Сэмюэлем Л. Джексоном и Брюсом Уиллисом, и персонаж картины 2016 года "Сплит" в исполнении Джеймса Макэвоя.

Однако даже несмотря на звездных актеров, фильм получил довольно посредственные отзывы критиков и зрителей. На сайте Rotten Tomatoes, собирающем мнения критиков, его рейтинг составляет всего 35%, а ресурс CinemaScore, опрашивающий зрителей, дал ему оценку "B".

Второе место по сборам в Северной Америке заняла комедия "1+1: Голливудская история", заработавшая $19,5 млн. На третье место опустился "Аквамен" ($12,1 млн), который в воскресенье преодолел отметку в $300 млн в кинотеатрах США и Канады.

Теги: #сша #кинопрокат #фильм
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