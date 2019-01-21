Подача представления в КС по закону о переименовании УПЦ (МП) не останавливает действие данного документа

Подача депутатского представления в Конституционный суд Украины относительно конституционности закона, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указывать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), не останавливает действие данного закона, отмечает министр юстиции Украины Павел Петренко.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" П.Петренко пояснил, что согласно Конституции Украины закон, принятый парламентом, подписанный и опубликованный, действует с момента вступления в силу, указанного в законе.

"Обжалование в Конституционном суде теми или иными субъектами того или иного закона не останавливает его действия. Поэтому закон действующий и подлежит выполнению. Подача обращения от депутатов не является препятствием или основанием невыполнения закона", - сказал глава Минюста.

Он напомнил, что Верховная Рада проголосовала и второй закон - о порядке смены подчиненности религиозных общин. "Рассчитываю, что он также даст легальные инструменты тем общинам, которые хотят поменять свою каноническую подчинённость", - сказал министр.

"Государство не вмешивается в этот процесс, но государство должно обеспечить все юридические механизмы, понятные, простые и легальные, чтобы та или иная религиозная община могла самоопределиться в данном вопросе", - подчеркнул П.Петренко.

Отвечая на вопрос о том, какими будут действия в юридическом ключе, если УПЦ (МП) не поменяет название в добровольном порядке, он сказал: "Закон действует, он предусматривает сроки для приведения в соответствие названия... Поэтому давайте дождемся, когда этот срок закончится".

Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к РПЦ, 20 декабря 2018 года.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

П.Порошенко подписал закон 22 декабря.