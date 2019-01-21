События

13:18 21.01.2019

Суд в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа", в котором фигурирует Мартыненко, завершил изучение доказательств с флэшки

1 мин читать
Суд в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа", в котором фигурирует Мартыненко, завершил изучение доказательств с флэшки

Шевченковский районный суд Киева в понедельник закончил исследовать доказательства с переданной из Швейцарии флэшки в рамках уголовного производства ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК", фигурантом которого является бывший народный депутат, экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко.

"Шевченковский суд Киева. Очередное заседание в деле Мартыненко. (…) Закончили исследовать доказательства со швейцарской флэшки. Прокурор говорит, что достоверность предоставленных материалов можно будет проверить во время допроса банковских работников. Никаких печатей для подтверждения этих документов законами Швейцарии не предусмотрено", - говорится в сообщении организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Твиттере.

На заседании прокурор зачитал переписку банковских работников о движении средств по счету, открытому компанией Bradcrest, бенефициарным владельцем которой, по версии следствия, является Н.Мартыненко. Прокурор также озвучил выписки о переводах на этот счет компанией Skoda (общая сумма в 1,65 млн евро).

После завершения исследования данных с флэшки в суде продолжили изучать другие доказательства.

В судебном заседании объявлен перерыв до 15:00 24 января, сообщил ЦПК.

Теги: #мартыненко #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Восемь кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда выбыли из конкурса - ЦПК

Суд взял под домашний арест двух подозреваемых в деле о завладении средств "Укрзализныци"

Львовский суд арестовал выдворенную из России Е.Бойко (Вищур)

Киевский суд продлил арест предполагаемому организатору убийства экс-добровольца "Сармата"

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры

Суд продлил Вышинскому арест до 16 февраля, но отказал в ограничении сроков ознакомления с материалами дела

Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры

Суд начал заседание по рассмотрению продления К.Вышинскому срока содержания под стражей

ПОСЛЕДНЕЕ

Информация о 10 предметах, которых при ревизии недосчитались в Лавре, передана в СБУ

Морозная погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В Киеве в 2020 завершат строительство кладбища домашних животных

В Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюре

Автобус с футболистами перевернулся в Боливии, 13 человек погибли

Киевский ж/д вокзал с 20 января будет патрулировать полиция

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков

Более 10 человек погибли, не менее 30 ранены в результате нападения талибов на военную базу в Афганистане – власти

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА