Суд в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа", в котором фигурирует Мартыненко, завершил изучение доказательств с флэшки

Шевченковский районный суд Киева в понедельник закончил исследовать доказательства с переданной из Швейцарии флэшки в рамках уголовного производства ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК", фигурантом которого является бывший народный депутат, экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко.

"Шевченковский суд Киева. Очередное заседание в деле Мартыненко. (…) Закончили исследовать доказательства со швейцарской флэшки. Прокурор говорит, что достоверность предоставленных материалов можно будет проверить во время допроса банковских работников. Никаких печатей для подтверждения этих документов законами Швейцарии не предусмотрено", - говорится в сообщении организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Твиттере.

На заседании прокурор зачитал переписку банковских работников о движении средств по счету, открытому компанией Bradcrest, бенефициарным владельцем которой, по версии следствия, является Н.Мартыненко. Прокурор также озвучил выписки о переводах на этот счет компанией Skoda (общая сумма в 1,65 млн евро).

После завершения исследования данных с флэшки в суде продолжили изучать другие доказательства.

В судебном заседании объявлен перерыв до 15:00 24 января, сообщил ЦПК.