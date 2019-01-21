События

12:31 21.01.2019

В Киеве в 2020 завершат строительство кладбища домашних животных

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 Власти Киева предусмотрели в бюджете города 2 млн грн для завершения начатого в 2003 году строительства официального места для захоронения домашних питомцев, после чего планируют запретить хоронить животных на стихийных кладбищах, возникших в нескольких местах в городе, пишет газета "Сегодня".

Кладбище, строительство которого планируют завершить к концу 2020 года, расположено в предместье Киева на 4 га. "Еще в 2003 году там построили административное здание и часовню. Впоследствии здесь обещают построить крематорий и колумбарий - хранилище урн с прахом после кремации", - пишет издание.

Балансодержателем кладбища будет коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины", которое будет оказывать ритуальные услуги. "Для владельцев домашних животных эти услуги в любом случае будут платными, потому что город будет нести расходы, а бездомных животных будут хоронить за счет бюджета. Будет специальная статья расходов для кремации и захоронения погибших бездомных животных", - рассказал заместитель директора по техническим вопросам ветлечебницы Валерий Карасенко.

По данным издания, тех, кто после открытия этого кладбища будет хоронить животных за его пределами, будут штрафовать как минимум на 1 тыс 700 гривень.

На сайте телеканала "Espreso.tv" сообщается, что, вероятно, идет речь о кладбище для животных на улице Пуховской неподалеку от жилого массива Выгуровщина-Троещина в Деснянском районе Киева, на обустройство которого из городского бюджета в 2003 году выделили средства. Тогда было возведено административное здание, которое до сих пор стоит пустым, и выделено 6 га земли, однако с тех пор никакие работы там не проводились.

"В столице есть лишь стихийные кладбища… Таких стихийных кладбищ животных в столице более чем полсотни. Люди на свое усмотрение хоронят своих домашних любимцев в парках, лесах и вблизи водоемов. Эти захоронения находятся в зоне отдыха. Экологи утверждают, что хоронить умерших животных в зонах для отдыха, которые не отведены для этого, нельзя, потому что все вредные вещества попадают в воды и загрязняют окружающую среду", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #животные #кладбище
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