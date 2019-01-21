В Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюре

В Киеве открыли мемориальный барельеф главе Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", барельеф размещен по адресу ул.Симона Петлюры, дом 2/4 на углу с бульваром Тараса Шевченко.

Барельеф представляет собой прямоугольник с объемным изображением бюста С.Петлюры, тризубом и надписью: "Эта улица носит имя Главного атамана войск и флота Украинской народной республики Симона Петлюры". Автором барельефа является скульптор Василий Маркуш.

В открытии принимали участие вице-премьер-министр Украины, глава Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Павел Розенко, министр культуры Украины Евгений Нищук, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, офицеры ВСУ, духовенство Православной церкви Украины, представители КГГА и Министерства обороны Украины.