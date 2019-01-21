События

10:40 21.01.2019

Автобус с футболистами перевернулся в Боливии, 13 человек погибли

1 мин читать

Автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии между городами Тариха и Потоси, сообщает портал clarin.com.

В результате автокатастрофы погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста-любителя из местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье", которые ехали на турнир.

Как сообщает издание El Sol со ссылкой на президента клуба Пабло Родригеса, еще шестеро игроков были доставлены в больницу с различными повреждениями.

По информации местных СМИ, автобус перевернулся из-за неполадок в тормозной системе.

Теги: #футболисты #боливия #жертвы #дтп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более 10 человек погибли, не менее 30 ранены в результате нападения талибов на военную базу в Афганистане – власти

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

Два человека погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель

В Чехии в ДТП погиб украинец

В Запорожье в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых - дети

Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

В Винницкой области столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевский ж/д вокзал с 20 января будет патрулировать полиция

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США – Трамп

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий ВСУ

Япония может подписать мирный договор с Россией при условии передачи стране двух спорных островов

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, задержаны два нелегала из Западной Африки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА