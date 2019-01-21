События

08:47 21.01.2019

Более 10 человек погибли, не менее 30 ранены в результате нападения талибов на военную базу в Афганистане – власти

1 мин читать

В результате нападения боевиков движения "Талибан" на военную базу в афганской провинции Майдан-Вардак погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление местного департамента здравоохранения.

Департамент проинформировал, что часть раненых поступила в местные больницы, а часть тяжелораненых отправлена в Кабул.

Пока официальная информация о числе погибших не поступала.

Как сообщалось, нападение на военную базу, являющуюся одновременно центром подготовки афганских вооруженных сил было предпринято в понедельник.

Представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими сообщил, что сначала у базы был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, затем боевики открыли огонь из различных видов стрелкового оружия.

Представитель МВД отметил, что в перестрелке были убиты два боевика, однако не привел данных о возможных потерях среди военных афганской армии.

Представитель "Талибан" распространил заявление для прессы, в котором движение взяло на себя ответственность за нападение.

Теги: #нападение #база #жертвы #афганистан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

Два человека погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов

В Запорожье в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых - дети

Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

Состояние раненого в Харькове офицера уголовного розыска остается стабильно тяжелым

В Запорожье избили лидера общественного движения, борющегося с продажей наркопрепаратов в аптеках

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевский ж/д вокзал с 20 января будет патрулировать полиция

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США – Трамп

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий ВСУ

Япония может подписать мирный договор с Россией при условии передачи стране двух спорных островов

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, задержаны два нелегала из Западной Африки

Мэй объявит "план Б" по Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА