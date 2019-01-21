На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

В понедельник в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Вместе с тем спасатели сообщают желтом уровне опасности в центральных и юго-восточных областях Украины.

"На дорогах гололедица, ночью в южных и центральных, днем в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед (уровень опасности желтый)", – сказано в сообщении.