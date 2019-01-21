События

07:12 21.01.2019

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий ВСУ

2 мин читать
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий ВСУ

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских военнослужащих велись:

четыре раза – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь;

дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;

с ПТРК, гранатометов - вблизи поселка Каменка.

дважды из минометов калибра 82-мм и гранатометов – в районе населенного пункта Пески;

из минометов калибра 82-мм – вблизи поселка Водяное;

из гранатометов различных систем – вблизи населенных пунктов Широкино и Красногоровка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем – в районе поселка Крымское.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 20 января, один боевик уничтожен и двое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, задержаны два нелегала из Западной Африки

В Одесской области первая община перешла в состав ПЦУ

ПЦУ общается с СБУ, но действия не согласовывает - Филарет

Колесников: Новая Конституция Украины – ключевой элемент программы "Оппозиционного блока"

Украинский военный ранен на Донбассе – ООС

Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения

В горах Львовщины спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину

Ликвидирован пожар в общежитии в Винницкой области, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США – Трамп

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Япония может подписать мирный договор с Россией при условии передачи стране двух спорных островов

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

Мэй объявит "план Б" по Brexit

Обсуждения строительства Trump Tower в Москве могли вестись до ноября 2016, заявил адвокат Трампа

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

В Афинах в стычках с демонстрантами пострадали девять полицейских

В Афинах готовятся к многотысячному митингу против соглашения со Скопье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА