События

06:45 21.01.2019

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

1 мин читать
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

85 человек погибли при взрыве на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Федеральный министр здравоохранения Хорхе Алькосер заявил, что к объявленным ранее 79 погибшим добавилось еще шесть человек.

По его словам, 58 человек госпитализированы и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Взрыв трубопровода в мексиканском штате Идальго прогремел в ночь на субботу.

По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.

Теги: #взрыв #жертвы #мексика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

Два человека погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель

Теракт совершен близ Дамаска

На Харьковщине в частном доме взорвался котел на твердом топливе, один человек пострадал

Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

В Запорожье в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых - дети

Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

Пентагон продлевает срок участия войск в обеспечении безопасности на границе с Мексикой

ПОСЛЕДНЕЕ

Япония может подписать мирный договор с Россией при условии передачи стране двух спорных островов

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, задержаны два нелегала из Западной Африки

Мэй объявит "план Б" по Brexit

В Одесской области первая община перешла в состав ПЦУ

ПЦУ общается с СБУ, но действия не согласовывает - Филарет

Обсуждения строительства Trump Tower в Москве могли вестись до ноября 2016, заявил адвокат Трампа

Колесников: Новая Конституция Украины – ключевой элемент программы "Оппозиционного блока"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА