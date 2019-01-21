Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85
85 человек погибли при взрыве на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Федеральный министр здравоохранения Хорхе Алькосер заявил, что к объявленным ранее 79 погибшим добавилось еще шесть человек.
По его словам, 58 человек госпитализированы и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.
Взрыв трубопровода в мексиканском штате Идальго прогремел в ночь на субботу.
По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.