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03:40 21.01.2019

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

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Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ждет с нетерпением встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

"СМИ не отдают нам должного за впечатляющий прогресс, которого мы достигли с Северной Кореей. Подумайте о том, где мы были в конце срока администрации (экс-президента США Барака - ИФ) Обамы, по сравнению с тем, где мы сейчас... Жду с нетерпением встречи с председателем Кимом в конце февраля!" - написал он в Twitter.

Ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что рассчитывают провести второй саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля.

Первая встреча этих двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре.

Теги: #сша #кндр #встреча #лидеры
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