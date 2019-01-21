ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

Евросоюз выразил соболезнования семьям жертв, Чаду, Мали и ООН и пожелал быстрого выздоровления раненым в связи с атакой террористов в воскресенье против лагеря комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

"Эта атака направлена также против всего международного сообщества. Виновные должны быть арестованы и привлечены к суду", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе.

"В воскресенье утром "голубые каски" в Мали в очередной раз стали целью тех, кто хочет посеять страх и раскол. В результате террористической атаки против лагеря MINUSMA, развернутого на севере Мали, погибли несколько солдат чадского контингента, а также десятки получили ранения", - сообщается в коммюнике.

ЕС подтвердил свою твердую поддержку тем, кто служит ради восстановления мира в Мали, как это делают MINUSMA и операция "Бархан" (Франция). Евросоюз, заявил представитель ЕВС, продолжит поддержку Мали во имя этой цели, а также и других стран группы G5 Сахель, чтобы дать отпор терроризму и позволить населению жить в безопасности.