При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, задержаны два нелегала из Западной Африки

В субботу и в ночь на воскресенье пограничниками львовского пограничного отряда при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу были задержаны два выходца из Западной Африки, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Двух выходцев из Западной Африки задержали вчера и сегодня ночью пограничники Львовского отряда", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье.

В информации отмечается, что одного из нарушителей обнаружили в поезде. Он направлялся в Польшу и предоставил для проверки чужой паспорт гражданина Испании. Как было установлено пограничниками, мужчина прибыл в Украину по настоящему заграничному паспорту гражданина Ганы. На нарушителя составлены документы по ст.204-1 КУоАП. Он не пропущен и доставлен в пункт временного содержания отряда. Дело направлено в суд.

Еще одного путешественника с африканского континента пограничники этого же отряда задержали в ночь на воскресенье. Его заметили в пограничье местный житель. Проверив указанное направление, пограничники обнаружили в 1,5 км иностранца. По словам задержанного стало известно, что он прибыл из Нигерии.

"Сейчас он содержится в спецпомещении отдела, устанавливаются детали правонарушения", – сказано в сообщении.