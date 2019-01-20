В Одесской области первая община перешла в состав ПЦУ

В Одесской области первая община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в состав Православной церкви Украины, сообщило "Радио Свобода".

"Община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области объявила о переходе из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в состав Православной церкви Украины", – говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье, со ссылкой на пресс-секретаря Одесско-Балтской епархии отца Теодора Оробца.

По его словам, за такое решение проголосовали более 300 человек.

"Община выразила желание, чтобы в селе была создана Украинская православная церковь. Составили соответствующий протокол, поставили подписи, оформленный документ передали в Одесскую областную государственную администрацию. На Крещение и сегодня отслужил в сельском храме как священник Православной церкви Украины", - заявил он.

Отец Т.Оробец отметил, что в Одесской области это первый случай, когда община довела до конца дело о переходе в ПЦУ.