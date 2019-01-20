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21:23 20.01.2019

ПЦУ общается с СБУ, но действия не согласовывает - Филарет

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ПЦУ общается с СБУ, но действия не согласовывает - Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) сообщил, что украинская церковь поддерживает связь со Службой безопасности Украины, но ничего не согласовывает.

"Общаемся, но ничего не согласовываем. У нас есть с ними контакты, но между тем КГБ и нынешним СБУ колоссальная разница", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

По его словам, в советский период спецслужбы вмешивались в дела церкви.

"Мы свободны и можем делать то, что им не нравится", - добавил он.

Отвечая на вопрос о своей роли в жизни нынешней ПЦУ, патриарх отметил, что будет продолжать участвовать в развитии церкви.

"Сегодня предстоятелем украинской православной церкви является митрополит Епифаний, но я не отказываюсь от участия в развитии украинской церкви... и как член Синода, и как патриарх. Я непризнанный патриарх для мирового православия, но для Украины я патриарх", - пояснил он.

Теги: #церковь #филарет #сбу #украина #пцу
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