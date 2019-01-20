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20:45 20.01.2019

Обсуждения строительства Trump Tower в Москве могли вестись до ноября 2016, заявил адвокат Трампа

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Обсуждения строительства Trump Tower в Москве могли вестись до ноября 2016, заявил адвокат Трампа

Обсуждения возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве между Дональдом Трампом и его бывшим адвокатом Майклом Коэном могли вестись до октября - ноября 2016 года, заявил в интервью NBC адвокат президента США Руди Джулиани.

Р.Джулиани в интервью заявил, что президент США помнит, что разговаривал об этом проекте со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном "до октября-ноября 2016 года". При этом обсуждения проекта велись по инициативе самого М.Коэна, отмечает Р.Джулиани.

"В нашем понимании они (разговоры - ИФ) велись на протяжении 2016 года... Я не уверен насчет точных дат. Но президент помнит, что он с ним об этом разговаривал", - сказал Р.Джулиани.

"Также президент помнит, что они могли вестись до октября - ноября 2016 года", - добавил он.

М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

Теги: #сша #трамп #небоскреб #проект
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