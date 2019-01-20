Украинский военный ранен на Донбассе – ООС

Один украинский военнослужащий получил ранение на востоке Украины вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник девять раз обстрелял позиции наших войск… В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сводке.

В частности, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у пос.Гнутово и четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Павлополя. Позиции у пос.Каменка были обстреляны из ПТРК и гранатометов. Вблизи хутора Вольный боевики стреляли по позициям украинских войск из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи поселка Крымское - дважды из гранатометов разных систем.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.