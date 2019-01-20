События

17:13 20.01.2019

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

1 мин читать
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

79 человек погибли при взрыве на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о гибели более чем 60 человек.

В больницы после взрыва попал 81 человек, из них 12 скончались, 66 все еще остаются в медицинских учреждениях, а трое покинули больницы.

Взрыв трубопровода в мексиканском штате Идальго прогремел в ночь на субботу.

По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.

Теги: #взрыв #трубопровод #жертвы #мексика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Два человека погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель

Теракт совершен близ Дамаска

На Харьковщине в частном доме взорвался котел на твердом топливе, один человек пострадал

Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

В Запорожье в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых - дети

Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

Пентагон продлевает срок участия войск в обеспечении безопасности на границе с Мексикой

После крушения самолета с 16 людьми близ Тегерана обнаружен один выживший

ПОСЛЕДНЕЕ

В Афинах в стычках с демонстрантами пострадали девять полицейских

В Афинах готовятся к многотысячному митингу против соглашения со Скопье

Одесский активист Михайлик выписался из больницы в Германии

Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения

В начале недели в Украине будет относительно холодно

Турист погиб в горах во Львовской области, его спутник госпитализирован с обморожением

В горах Львовщины спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину

В Японии умер старейший мужчина в мире

Ликвидирован пожар в общежитии в Винницкой области, есть пострадавшие

Украинцы стали крупнейшей иностранной общиной в Литве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА