События

14:25 20.01.2019

В Афинах готовятся к многотысячному митингу против соглашения со Скопье

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В Афинах готовятся к многотысячному митингу против соглашения со Скопье

Тысячи жителей Греции готовятся пройти по улицам Афин в воскресенье, чтобы протестовать против сделки об изменении названия Республики Македония, сообщает агентство Bloomberg.

Участники акции считают, что название Македония должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, и считают любое другое использование этого наименования посягательством на свое историческое наследие, отмечает агентство.

В прошлом году на аналогичную акцию протеста вышли более 140 тыс. человек.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

Правительство Греции 19 января направило соглашение на ратификацию в парламент, и теперь премьер-министру Греции Алексису Ципрасу предстоит заручиться поддержкой большинства членов парламента

Теги: #македония #греция #митинги
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