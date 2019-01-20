Одесский активист Михайлик выписался из больницы в Германии

Одесский активист Олег Михайлик, на которого было совершено вооруженное покушение в сентябре 2018 года, был выписан из клиники в Германии спустя 8 дней после проведения операции и изъятия из его тела пули.

"Сегодня меня наконец выписали из немецкой клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моего легкого… Для меня сегодня начался другой этап в моей жизни - восстановление", - написал О.Михайлик на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

При этом он отметил, что по состоянию здоровья еще должен задержаться в Германии на какое-то время, однако очень хочет домой, в Украину. При этом активист заявляет, что намерен использовать это время и для проведения ряда встреч.

"Сейчас мне еще предстоит задержаться в Германии. Как минимум до тех пор, пока врачи не снимут операционные швы. На этой неделе, если позволит состояние здоровья, планирую провести ряд встреч в Германии. Встречи очень важны для меня, для нас с вами. Хочу довести до понимания западными партнерами и журналистами то, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине", - добавил О.Михайлик.

Как сообщалось, вечером 22 сентября 2018 года неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика.