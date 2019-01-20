События

12:23 20.01.2019

Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения

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Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения

Вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на востоке Украины размещаются с нарушением линии отведения тяжелого вооружения, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

По их данным это удостоверяют опубликованные в субботу, 19 января, данные отчета Специальной мониторинговой миссии о результатах мониторинга отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также комплексом мер и дополнением к нему.

В украинской стороне СЦКК отмечают, что в первую очередь речь идет о зенитных ракетных комплексах, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, танках и минометах.

"Так, 17 января наблюдатели Миссии зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, а именно, три танка (Т-72) у поселка Калиново-Борщеватое на запад от Луганска. В тот же день, БПЛА СММ ОБСЕ в неподконтрольном власти Украины районе на территории объекта в г.Дебальцево Донецкой области обнаружил две противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Кроме того, на стороне боевиков по прежнему фиксируется отсутствие вооружения в местах его постоянного хранения за пределами соответствующих линий отвода.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в который раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, об откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы об отводе вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #вооружение #минские_соглашения
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