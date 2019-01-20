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12:20 20.01.2019

В начале недели в Украине будет относительно холодно

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В начале недели в Украине будет относительно холодно

В ближайшие сутки, 21 января, погоду над Украиной будет определять относительно холодная и снежная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны в понедельник ожидается снег, на юге и в Приазовье - с дождем, ночью местами в южных и центральных, днем в восточных областях значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед; лишь во Львовской, Волынской, Ровенской, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях - без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 4-9° тепла.

В Киеве - ночью снег, днем без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 21 января самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке 9,5 градусов выше ноля в 2007 году, а самая низкая ночью – на отметке 28,1 градусов мороза в 1907 году.

Во вторник, 22 января, по всей Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14° мороза, на Левобережье до 19°, днем 4-9° мороза; в западных и южных областях ночью 5-10°, днём 0-5° мороза.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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