В горах Львовщины спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину

В ночь на воскресенье вблизи горы Парашка в Сколевском районе (Львовская обл.) спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

"19 января в 23:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с.Коростив Сколевского района на горе Парашка, заблудились два туриста. В 3:10 спасатели нашли потерянных у подножия горы Парашка. Один из туристов (мужчина 1987 года рождения) погиб", - сказано в сообщении.

Второй турист (1996 года рождения) с обморожением двух стоп доставлен в Сколевскую центральную районную больницу.

К поисковым работам привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.