События

11:12 20.01.2019

В горах Львовщины спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину

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В горах Львовщины спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину

В ночь на воскресенье вблизи горы Парашка в Сколевском районе (Львовская обл.) спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

"19 января в 23:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с.Коростив Сколевского района на горе Парашка, заблудились два туриста. В 3:10 спасатели нашли потерянных у подножия горы Парашка. Один из туристов (мужчина 1987 года рождения) погиб", - сказано в сообщении.

Второй турист (1996 года рождения) с обморожением двух стоп доставлен в Сколевскую центральную районную больницу.

К поисковым работам привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Теги: #горы #украина #туристы #львовщина
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Интерфакс-Украина
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