События

10:56 20.01.2019

Ликвидирован пожар в общежитии в Винницкой области, есть пострадавшие

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Ликвидирован пожар в общежитии в Винницкой области, есть пострадавшие

В одной из комнат общежития в Винницкой области спасатели ликвидировали пожар, пострадали три человека, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 00:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из комнат общежития Винницкого транспортного колледжа, расположенном на ул.Героев Крут в областном центре. При возникновении возгорания незначительные ожоги руки получил 22-летний студент. Еще двое жителей комнаты, доставлены в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 15 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 01:00, а полностью ликвидировали в 01:05.

От ГСЧС было привлечено 8 единиц техники и 28 человек личного состава.

Причину пожара выясняют.

Теги: #общежитие #винницкая_область #украина #пожар
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