События

10:41 20.01.2019

Теракт совершен близ Дамаска

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Вблизи сирийской столицы Дамаска произошел взрыв, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв прогремел на оживленной автодороге к югу от города.

Сирийское агентство САНА сообщает, что, по предварительным данным, речь идет о теракте.

"Аль-Арабия" уточняет, что в результате взрыва есть раненые, их число неизвестно. Информации о погибших нет.

После взрыва дороги, прилегающие к шоссе, были перекрыты. Правоохранительным органам удалось предотвратить вторую атаку в этом же районе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Целью взрыва был военный блокпост, сообщает агентство. Взрыв произошел в черте города в районе Казаз в час-пик. Воскресенье в Сирии - первый рабочий день.

Теги: #сирия #взрыв #столица #дорога
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