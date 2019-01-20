События

10:39 20.01.2019

На Харьковщине в частном доме взорвался котел на твердом топливе, один человек пострадал

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В ночь на воскресенье в пгт.Высокий Харьковской области в частном доме произошел взрыв котла на твердом топливе, без последующего горения, в результате чего пострадал человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о взрыве поступила на номер 101 в 1:43.

"К месту происшествия немедленно выехала 67-й пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из г.Южное. В результате этого взрыва пострадал хозяин дома мужчина, 1948 года рождения. Он получил травмы и телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи. Каретой скорой он был госпитализирован в областную больницу", - говорится в сообщении.

Причина возникновения взрыва устанавливается.

Теги: #взрыв #украина #котел #харьковская_область
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Интерфакс-Украина
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