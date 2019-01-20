Украинцы стали крупнейшей иностранной общиной в Литве

Украинцы опередили русских и стали крупнейшей иностранной общиной в Литве, сообщил Департамент миграции Литвы.

По его данным, в начале 2019 года в Литве проживали почти 17 тыс. украинцев. Это почти на 42% больше, чем год назад.

Община прибывших в Литву граждан России составляет почти 12,5 тыс. человек. Это почти на 3% меньше, чем в 2018 году.

Почти столько же в Литве и граждан Белоруссии. Их число за год возросло на треть.

В результате граждане Украины, России и Белоруссии составили 84% всех иностранцев, проживающих в Литве. Крупнейшие группы граждан стран-членов ЕС составляют граждане Латвии, Германии и Польши.

За год число проживающих в Литве иностранных граждан выросло почти на 17,5%. Проживающие в стране иностранцы составили лишь немногим более 2% населения Литвы.