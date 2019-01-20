В Харькове задержали гражданина Ирака за убийство соседа

Полиция Харькова задержала 48-летнего гражданина Ирака, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"1 января в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с места проживания был доставлен 83-летний мужчина с телесными повреждениями, который скончался от полученных травм в больнице. В ходе досудебного расследования работники Слободского отдела полиции установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 48-летний гражданин Ирака. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре коммунальной квартиры он совершил ссору со своим соседом. На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.