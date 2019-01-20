События

09:28 20.01.2019

В Киеве 20 января небольшой снег, на дорогах гололедица

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В Киеве 20 января небольшой снег, на дорогах гололедица

В Киеве на 20 января ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Киеве 20 января на дорогах местами гололедица, во второй половине дня небольшой снег", - говорится в сообщении.

В целом в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 3-5° мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Теги: #киев #погода #украина
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Интерфакс-Украина
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