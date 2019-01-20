События

08:36 20.01.2019

11 человек отравились в гостинице во Львовской области

1 мин читать

В г.Славское (Львовская обл.) после корпоратива в отеле 11 человек почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, сообщает Госпотребслужба Львовской области.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" после праздника, который организованном ІТ-компанией. Всего на корпоратив прибыли 41 человек, 11-12 января они завтракали и ужинали на территории отеля, а обедать ходили за пределы заведения.

Как отмечается, 13 января 11 людям стало плохо (повышение температуры тела до 38 градусов, рвота, тошнота, диарея, боли в животе) и они обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим установлен первичный диагноз – острая кишечная инфекция.

Пострадавшие отказались от госпитализации и после оказания первой медпомощи разъехались по домам (Киев, Киевская обл., Черкасская обл. и Баку).

"Проведена внеплановая проверка ресторана гостиничного комплекса, внезапное обследование персонала. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки", - сообщили в Госпотребслужбе.

Теги: #отель #львовская_область #чп #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве 20 января небольшой снег, на дорогах гололедица

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военные ВСУ не пострадали

Три общины УПЦ МП в Житомирской области перешли к Православной церкви Украины

В Чехии в ДТП погиб украинец

В Киевской области в массовых купаниях приняли участие почти 12 тыс. человек

В Винницкой области на взятке разоблачен офицер полиции

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в частном доме в Запорожской области

В Мариуполе на меткомбинате в субботу погиб работник

Киевский ж/д вокзал с 20 января будет патрулировать полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов

На орбиту Земли выведен американский разведывательный спутник

В Украине наблюдаются проблемы с работой интернета от "Укртелеком"

В Днепровском районе Киева нашли труп мужчины возле одной из многоэтажек

В Черное море направляется американский эсминец

В Париже полиция применила водометы, чтобы остановить "желтых жилетов"

В Киевской области потерпел крушение товарный поезд,

В Киевской области потерпел крушение товарный поезд, пострадавших нет

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

На Майдане Независимости проходит митинг и чествование памяти погибших во время Революции Достоинства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА