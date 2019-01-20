11 человек отравились в гостинице во Львовской области

В г.Славское (Львовская обл.) после корпоратива в отеле 11 человек почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, сообщает Госпотребслужба Львовской области.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" после праздника, который организованном ІТ-компанией. Всего на корпоратив прибыли 41 человек, 11-12 января они завтракали и ужинали на территории отеля, а обедать ходили за пределы заведения.

Как отмечается, 13 января 11 людям стало плохо (повышение температуры тела до 38 градусов, рвота, тошнота, диарея, боли в животе) и они обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим установлен первичный диагноз – острая кишечная инфекция.

Пострадавшие отказались от госпитализации и после оказания первой медпомощи разъехались по домам (Киев, Киевская обл., Черкасская обл. и Баку).

"Проведена внеплановая проверка ресторана гостиничного комплекса, внезапное обследование персонала. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки", - сообщили в Госпотребслужбе.