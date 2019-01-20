События

06:36 20.01.2019

Три общины УПЦ МП в Житомирской области перешли к Православной церкви Украины

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В Житомирской области сразу три религиозные общины 19 января приняли решение перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"На праздник Крещения сразу 3 общины Житомирщины перешли с МП в Православной Церкви Украины! Приветствую Андрушевку, с.Кишин Олевского района и с.Павловка Пулинского района! Люди за единую церковь. Два священники также приняли решение служить Богу в украинской церкви. Хорошая весть в красивый праздник. Слава Богу! Слава Украине!", - цитирует пресс-служба слова главы Житомирской ОГА Игоря Гундича.

Председатель Олевской РГА Дмитрий Лазаренко рассказал, что в праздник Крещения около 200 жителей с.Кишин, которые ходят в Свято-Троицкой церкви, провели собрание религиозной общины.

"Во время собрания жители приняли решение о переходе из церкви Московского патриархата в единую Православную церковь Украины. Решение общины поддержал и настоятель храма отец Борис, вместе с жителями присоединяется к ПЦУ. Сейчас идет процесс оформления протокола", - рассказал Д.Лазаренко.

После освящения воды часть религиозной общины Трехсвятительской церкви вместе с настоятелем также решили присоединиться к ПЦУ.

"После освящения воды в г.Андреевка жители провели собрание общины и вместе с настоятелем отцом Иоанном перейти к единой ПЦУ. Сейчас под этим решением подписались уже 56 человек. Уже с понедельника религиозная община направит заявление о переходе из церкви Московского патриархата в единую Православную церковь Украины", - отметила председатель Андрушевской РГА Екатерина Курсон.

Теги: #пцу #украина #упц_мп #житомирская_область
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