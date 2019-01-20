В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов

Съемочная группа RTL Info, снимавшая в субботу репортаж для вечерних новостей об акции "желтых жилетов" в валлонской столице Намюр, в Бельгии, подверглась нападению манифестантов, которые повредили видеокамеру.

Интернет-портал канала сообщил, что во время манифестации нескольких сотен "желтых жилетов", некоторые из них, увидев снимавших интервью репортера и девушку-оператора, накинулись на журналистов с криками "Убирайтесь вон!", грубо оттолкнули их, камера упала на асфальт.

RTL Info подал жалобу в связи с порчей оборудования участниками манифестации.

Нападения "желтых жилетов" на представителей СМИ в последнее время участились во Франции и Бельгии. Как объясняют эти инциденты сами участники движения, многие из них подозревают, что журналисты выполняют политический заказ властей по дискредитации протеста против бедности. Кроме того, некоторые считают, что материалами съемок пользуются карательные органы государства.