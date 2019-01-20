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01:32 20.01.2019

В Винницкой области на взятке разоблачен офицер полиции

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В Винницкой области на взятке разоблачен офицер полиции

Военная прокуратура Винницкой области задержала на взятке офицера полиции, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"19 января 2019 года по процессуальному руководству военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины задержан сотрудник подразделения Главного управления Национальной полиции в Винницкой области", - написал А.Лысенко на странице в соцсети Фейсбук.

Правоохранители установили, что 16 января 2019 года оперуполномоченный Винницкого райотдела полиции старший лейтенант полиции выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 6тыс.грн за то, чтобы материалы по последнего не направлять в орган досудебного расследования.

Как отмечается, 19 января нарушитель передал офицеру полиции часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в размере 4 тыс. грн. Это зафиксировано негласными следственными (розыскными) действиями.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд о мере пресечения и отстранения от должности.

Теги: #взятка #винницкая_область #полицейский #украина
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