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00:27 20.01.2019

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в частном доме в Запорожской области

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По факту пожара в частном доме Запорожской области, в результате которого погибли двое мальчиков и их дядя, открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "Самоубийство", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причину пожара.

Как сообщалось, пожар произошел 18 января в с.Степном Запорожского района Запорожской области в частном доме.

На месте происшествия после тушения пожара в доме обнаружили трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения.

В ходе проверки установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 г.р., которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок - мальчик 2006 г.р. находил на улице и, увидев пожар, позвал на помощь людей и также сам пытался погасить огонь.

Теги: #запорожская_область #уголовное_производство #украина #пожар
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