События

20:48 19.01.2019

В Днепровском районе Киева нашли труп мужчины возле одной из многоэтажек

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В Днепровском районе Киева нашли труп мужчины возле одной из многоэтажек

Возле одного из домов в Днепровском районе столицы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Утром в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на ступеньках у подвала лежит мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре на теле погибшего обнаружили телесные повреждения в виде ножевого ранения в грудь с левой стороны. Правоохранители установили личность погибшего. Это - 53-летний киевлянин. В последнее время проживал на улице. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Теги: #киев #гибель #мужчина #украина
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Интерфакс-Украина
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