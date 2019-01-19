В Киевской области потерпел крушение товарный поезд,

В Киевской области сошли с рельс два пустых вагона товарного поезда, при этом никто не пострадал, сообщает "5 канал".

"Поезд следовал из Казатина в сторону Фастова в 5:40. Вблизи станции Кожанка сошли два вагона, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение осуществлялось по нечетной колее. Продолжаются восстановительные работы. Вагоны подняли.

По информации "5 канала", из-за происшествия движение железнодорожными путями временно было заблокировано.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в 17.15 движение по путям было восстановлено, сейчас следование поездов осуществляется в штатном режиме.

В ведомстве подтвердили информацию, что во время аварии с рельс сошло 2 пустых вагона, но при этом жертв не было, поезда пропускали по непарному пути, задержки следования пассажирских поездов во время ликвидации аварии составили от одного до трех часов.