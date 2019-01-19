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18:13 19.01.2019

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в субботу с полуночи четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, с 00.00 до 18.00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск. (…) Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" по позициям украинских войск противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по позициям других защитников вблизи хутора Вольный.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ из гранатометов обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Пески. Также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции вблизи поселка Широкино.

Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются, отметили в пресс-центре штаба.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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