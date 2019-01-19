События

17:55 19.01.2019

На Майдане Независимости проходит митинг и чествование памяти погибших во время Революции Достоинства

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На Майдане Независимости проходит митинг и чествование памяти погибших во время Революции Достоинства

В Киеве на Майдане Независимости проходит митинг и церемония чествования погибших на Майдане во время Революции Достоинства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17:30 на площади и у стеллы Независимости собралось около 80 человек. Они держат флаги Украины, а также флаги с символикой своих организаций.

Как заявляли организаторы, в акции принимают участие активисты "Коалиции участников оранжевой революции", других общественных, общественно-политических, политических, волонтерских и патриотических организаций, ветераны и представители добровольческих формирований, правозащитники, общественные и политические деятели Украины.

В 18.00 собравшиеся намерены совершить шествие к месту гибели участников Революции Достоинства Михаила Жизневского и Сергея Нигояна. После этого вернутся на Майдан Независимости и поднимутся по Аллее Героев Небесной Сотни к памятному кресту, где также планируется провести митинг памяти. Затем участники поднимутся до ул. Банковой и проведут заключительный митинг.

Теги: #киев #майдан #память
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