События

17:01 19.01.2019

Авария на газопроводе оставила без газа 16 населенных пунктов в Закарпатской области

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Авария на газопроводе оставила без газа 16 населенных пунктов в Закарпатской области

Разгерметизация газопровода произошла в субботу вблизи с.Червоное Ужгородского района Закарпатской области, без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах, ремонтные бригады работают над устранением аварии.

Как сообщается на официальном сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, разгерметизация подводного газопровода произошла после 11:00. Без газа остались населенные пункты: Червоное, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петровка, Демичев, Великая Добронь, Малая Добронь и ряд других, всего почти 4300 пользователей.

"На место уже выехали ремонтные бригады "Закарпатгаза", которые работают над устранением аварии. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Разгерметизация произошла под землей на шве газопровода. Сразу после устранения аварии начнется постепенное подключение газа", - проинформировал Г.Москаль, добавив, что о времени подключения будет сообщено дополнительно.

Теги: #москаль #авария #газопровод #закарпатская_область
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