События

16:00 19.01.2019

Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

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До 66 человек увеличилось количество жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщил в субботу губернатор штата Омар Файад.

По его словам, еще 76 человек получили ранения и травмы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Взрыв прогремел в ночь на субботу.

По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной несанкционированными подключениями.

Всего за сутки на мексиканских трубопроводах прогремело два взрыва. Второй раздался в штате Керетаро. В результате этого чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.

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Интерфакс-Украина
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