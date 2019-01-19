События

15:59 19.01.2019

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов после проверки сообщения о минировании ТРЦ на проспекте Глушкова в Киеве

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Правоохранители проверили сообщение о минировании одного из торгово-развлекательных центров в Киеве, взрывоопасные и подозрительные предметы не обнаружены.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информация о минировании ТРЦ на проспекте Академика Глушкова поступила в дежурную часть Главного управления столичной полиции в субботу около 13.00.

Прибывшие на место полицейские эвакуировали около 3 тысяч сотрудников и посетителей ТРЦ. Специалисты никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружили.

Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.

В соцсетях указано, что речь идет о ТРЦ "Магелан".

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