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15:58 19.01.2019

Энергоблок №3 Ривненской АЭС подключен к энергосети

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Энергоблок №3 Ривненской АЭС подключен в 11.59 к энергосети после устранения замечаний, которые привели к остановке блока, сообщила пресс-служба госпредпрятия "НАЭК "Энергоатом".

"Продолжается набор мощности", - отметили в пресс-сдлужбе.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, 18 января в 23:54 энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

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