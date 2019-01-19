События

14:41 19.01.2019

Руководитель районной ячейки общественной организации в Черкасской области незаконно продавал оружие – СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя районной ячейки одной из общественных организаций в Черкасской области, который занимался противоправным сбытом оружия и боеприпасов.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасской области хранил военные средства поражения в одном из своих хозяйственных помещений для продажи. "Клиентов" он подыскивал, в частности, среди жителей Киева, куда периодически выезжал.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбыта двух пистолетов Макарова с патронами к ним за $2400.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Черкасской области после продажи за $1 тыс. автомата Калашникова и более ста патронов калибра 7,62 мм. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: #черкасская_область #сбу #оружие
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