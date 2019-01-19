События

14:10 19.01.2019

Власти Италии намерены по всему миру искать 30 предполагаемых террористов

1 мин читать

Органы итальянского правосудия продолжают охоту еще за 30 "террористами", находящимися в бегах за рубежом, сообщило в субботу МВД Италии.

"В бегах за границей находятся 30 террористов, 27 из них левых взглядов, трое - правых. Их имена находятся на столе у министра внутренних дел Маттео Сальвини", - говорится в заявлении, распространенном министерством. При этом отмечается, что имена не будут преданы общественной огласке.

По данным ведомства, 13 человек, которых разыскивает итальянское правосудие, предположительно могут находиться во Франции, где в сотрудничестве с французскими работают итальянские службы правопорядка.

"Мы рассчитываем на активное, справедливое сотрудничество с правительствами для того, чтобы спустя 20, 30, 40 лет они передали преступников из-за рубежа в итальянские тюрьмы", - прокомментировал ситуацию М.Сальвини.

Ранее на этой неделе суд в Италии приговорил леворадикала Чезаре Баттисти к пожизненному заключению за четыре убийства, совершенные в Италии в 1970-х годах. Его выявили и арестовали в Боливии и позже выдали Италии. Он скрывался на протяжении 37 лет.

Теги: #италия #терроризм
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Сицилии активизировался вулкан Этна

На концерте в Италии погибли шесть человек

Более 100 человек получили ранения во время давки в ночном клубе в Италии – СМИ

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате давки на рэп-концерте в Италии

Итальянские депутаты поддержали декрет об ужесточении миграционного законодательства

На заседании ПА НАТО Украина представила доклад о связи Кремля с исламскими террористами

Италия не планирует менять бюджет под давлением ЕС

В Украине работает многонациональная инспекционная группа США, Канады и Италии – Минобороны

До 30 человек выросло число жертв наводнений в Италии

Жертвами наводнений на юге Италии стали 10 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель районной ячейки общественной организации в Черкасской области незаконно продавал оружие – СБУ

Кличко с мэрами более 30 городов на Крещение Господне окунулись в Днепре

Умер один из лидеров ОУН (б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль

Священный Синод ПЦУ после интронизации митрополита Епифания проведет кадровое заседание

Боевики с полуночи до полудня в субботу не открывали огонь на линии столкновения в зоне ООС - Минобороны

Польша в трауре, в Гданьске хоронят убитого мэра

Жители Рогатина на Ивано-Франковщине нашли в лесу архив УПА

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

На Донбассе бойцы 93 бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника

Правоохранители установили лиц, подозреваемых в хулиганстве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА